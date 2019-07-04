Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) заявило, что за четыре месяца работы «Безопасного города» в ведомство обратилось более 10 тысяч кыргызстанцев с жалобами на отмену доверенности на автомобили.

Заявители получили штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые совершили новые автовладельцы, купившие машину по доверенности. Кыргызстанцы не могут найти новых автовладельцев и просят ГУОБДД оказать им помощь.

Для этого ведомство предлагает вернуть доверенность на управление автомобилями на 5 месяцев — с 1 августа до 31 декабря 2019 года. ГУОБДД направило проект постановления в аппарат правительства.

Перед запуском «Безопасного города» в начале 2019 года правительство снизило тарифы на регистрацию автомобилей в несколько раз, чтобы дать возможность купившим по доверенности автовладельцам переоформить на себя машину. Власти заявили, что штрафы будут приходить тем, на кого оформлена машина.

Проект по фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» работает пока только в Бишкеке и Чуйской области. Штрафы за нарушения начали выписывать автовладельцам с марта 2019 года.

Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года. По данным Госкомитета информационных технологий и связи, всего на дорогах страны появятся около 270 камер и 40 передвижных мобильных комплексов.