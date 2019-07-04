Камила Дуйшебаева

Информагентство 24.kg сообщило со ссылкой на собственные источники, что Калыбек Эльтуйбасов (прим.ред.: Салянов) и члены его семьи получили политическое убежище в Соединенных Штатах Америки.

Эту информацию журналистам подтвердили родные экс-генпрокурора Аиды Саляновой, которая приходится родственницей Эльтуйбасову.

Сам Эльтуйбасов покинул Кыргызстан после того, как его обвинили в «препятствовании следствию» по делу об убийстве студентки Камилы Дуйшебаевой, которое произошло в 2014 году. Милиция так и не раскрыла это дело, хотя оно находилось на личном контроле министра внутренних дел.

Решение о предоставлении Эльтуйбасову убежища вынес иммиграционный суд США, который решил, что обвинения против него сфабрикованы.

«У правительства нет законного обвинительного мотива, скорее, преследование [Эльтуйбасова] политически мотивировано. [Его доводы] содержат новостные статьи, предполагающие, что основные факты обвинения в препятствии правосудию сфальсифицированы», — цитирует судебное решение 24.kg.

Как власти связали Эльтуйбасова с убийством девушки

Правоохранители начали допрашивать Эльтуйбасова вскоре после начала расследования дела об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Показания на мужчину дала подруга погибшей девушки.

На допросе мужчина рассказал, что был знаком с Камилой с 2013 года, и девушка периодически брала у него в долг деньги, но всегда возвращала.

Позже его объявили в розыск за «препятствование следствию». Тогда же его адвокаты заявили, что их подзащитного преследуют из-за родства с Аидой Саляновой, которая тогда была генпрокурором страны.

Кыргызские СМИ сообщили о задержании Эльтуйбасова в США в январе 2019 года. Тогда правоохранительные органы Кыргызстана сообщили о подготовке его экстрадиции в США.



Хотя следствие и не раскрывало имени задержанного, в СМИ появилась информация о том, что им стал Калыбек Эльтуйбасов. Его адвокат Чинара Джакупбекова неоднократно настаивала, что уголовное дело против ее подзащитного должно было быть прекращено.