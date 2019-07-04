Село Орок на следующий день после конфликта

Издание Kаktus.Media со ссылкой на собственные источники сообщило, что Министерство внутренних дел наказало пятерых милиционеров по результатам расследования конфликта в селе Орок, который произошел 5 июня.

Однако в пресс-службе МВД журналисту «Клоопа» не подтвердили, но и не опровергли информацию о наказанных милиционерах. «Без комментариев. […] Никто комментировать не будет», — заявили в министерстве.

По данным Kaktus.Media, по итогам проверки наказание получили пять милиционеров — из них трое получили выговор, один милиционер — строгий выговор и еще один — неполное служебное соответствие.

Также журналисты утверждают, что начальник одного из РОВД написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В селе Орок проживают 340 семей, основное население составляют кыргызы и турки-месхетинцы. Массовый конфликт между жителями Орока разгорелся после драки четырех парней.

В день конфликта милиция задержала 31 человека, но позже их всех отпустили. Одного участника драки суд выпустил под домашний арест, а второго участника арестовали на два месяца.

В тот же день на место конфликта приезжал глава МВД Кашкар Джунугалиев. МВД неоднократно заявляло, что конфликт в селе — бытовой, и не носит межэтнический характер.

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