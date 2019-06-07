Заседание суда прошло вечером 6 июня. Судья постановил отпустить под домашний арест 15-летнего подростка, который был участником драки в селе Орок Чуйской области — именно эта потасовка послужила причиной последующего конфликта между жителями.

Старший инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева сообщила «Клоопу», что суд поместил под арест на два месяца еще одного участника драки — мужчине 23 года.

Потасовка с их участием произошла 5 июня в Ороке после праздничного намаза, двое пострадавших парней в итоге попали в больницу с сотрясением мозга.

Из-за этой драки в селе началась стычка между жителями, в результате которой в некоторых домах разбили окна. В итоге милиция задержала 31 человека, но позже их всех отпустили.

На место конфликта приехало высшее руководство Министерства внутренних дел во главе с министром Кашкаром Джунушалиевым. В село также приехал посол Турции в Кыргызстане Камил Женгиз Фырат — по его словам, он прибыл туда за сотрудницей посольства.

Однако население Орока в основном состоит из кыргызов и турков-месхетинцев, из-за этого Министерство иностранных дел Кыргызстана 6 июня выдало турецкому послу ноту протеста и попросило его не вмешиваться «во внутренние дела страны».

МВД неоднократно заявляло, что конфликт в селе — бытовой, и не носит межэтнический характер.

Заместитель полпреда правительства в Чуйской области Элкинбек Аширбаев сообщил журналистам, что стороны конфликта пришли к согласию — виновные выплатят компенсацию за нанесенный ущерб.