«Это отношение человека, наделенного властью к людям. И это прощать нельзя. Я считаю, что Туйгунаалы Абдраимова надо уволить. Уволить, чтобы другие не следовали его примеру», — заявил Бекешев.

По его мнению, Абдраимов должен уважать граждан, потому что у него есть большой опыт работы на госслужбе — он был депутатом, министром здравоохранения и дважды главой Центризбиркома.

«Хватит ли ему мужества или смелости сказать [Райымбеку Матраимову] те же самые слова, что у него [Матраимова] неприятное лицо? Или может он побоится сказать эти слова?» — задался вопросом депутат.

Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать на вопрос журналистки 5 июня во время конфликта в селе Орок.

На следующий день активисты и журналисты вышли на митинг перед зданием областной администрации и потребовали отставки главы области.

Спустя час чиновник вышел к журналистам и заявил, что его задел «прокурорский тон» корреспондентки и отказался перед ней извиняться. В ответ издание «АКИпресс» опубликовало полную запись интервью, где можно услышать, как и какие вопросы задавала журналистка Абдраимову.

Поведение Абдраимова вызвало широкий общественный резонанс, после которого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что рассмотрит вопрос об оценке действий полпреда.