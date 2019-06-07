UFC опубликовал анонс боя кыргызстанки Валентины Шевченко с американкой Джессикой Ай. Они встретятся на ринге в ночь с 8 на 9 июня в городе Чикаго, США.

Шевченко рассказала в интервью изданию Blood&Sweat, что получение пояса UFC было целью ее жизни.

«Сейчас моя цель – удерживать его как можно дольше. В дивизионе много желающих забрать титул, поэтому мне надо тренироваться не в два, а даже в три раза больше, чем они. […] Но еще до того, как я забрала пояс в UFC, я уже была чемпионкой мира 16 раз, так что знаю, каково это – защищать свои позиции», — прокомментировала кыргызстанка свой предстоящий бой.

Шевченко будет защищать свой чемпионский титул в наилегчайшем весе — 125 фунтов (около 56 кг). Кыргызстанка и американка встретились на дуэли взглядов 6 июня. На него Джессика Ай пришла в жилете с надписью «пуленепробиваемая», что скорее всего связано с прозвищем Шевченко «Пуля».