UFC опубликовал анонс боя кыргызстанки Валентины Шевченко с американкой Джессикой Ай. Они встретятся на ринге в ночь с 8 на 9 июня в городе Чикаго, США.
Шевченко рассказала в интервью изданию Blood&Sweat, что получение пояса UFC было целью ее жизни.
«Сейчас моя цель – удерживать его как можно дольше. В дивизионе много желающих забрать титул, поэтому мне надо тренироваться не в два, а даже в три раза больше, чем они. […] Но еще до того, как я забрала пояс в UFC, я уже была чемпионкой мира 16 раз, так что знаю, каково это – защищать свои позиции», — прокомментировала кыргызстанка свой предстоящий бой.
Шевченко будет защищать свой чемпионский титул в наилегчайшем весе — 125 фунтов (около 56 кг). Кыргызстанка и американка встретились на дуэли взглядов 6 июня. На него Джессика Ай пришла в жилете с надписью «пуленепробиваемая», что скорее всего связано с прозвищем Шевченко «Пуля».
Валентина Шевченко стала чемпионкой по смешанным единоборствам по версии UFC в декабре 2018 года после победы над полячкой Джоанной Енджейчик. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наградил Шевченко государственную медаль «Данк» 8 апреля во время ее визита на родину.