Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионкой мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентиной Шевченко 8 апреля. Глава государства выразил ей благодарность за достижения в спорте, а также за многолетнее отстаивание чести страны.

«Вся страна, сотни тысяч наших граждан неустанно наблюдают за вашими спортивными успехами и горячо болеют за вас. Медали, которые вы завоевали в честной и упорной борьбе, имеют особую ценность для всей нашей многонациональной страны», — сказал президент.

Жээнбеков вручил спортсменке государственную медаль «Данк» — ею награждают за популяризацию спорта, а также другие заслуги. Кроме этого, глава государства также присвоил звание «Почетный тренер Кыргызстана» тренеру Шевченко Павлу Федотову.

Валентина Шевченко — уроженка Кыргызстана, боец смешанных единоборств UFC. В 2018 году она стала чемпионкой мира в легчайшем весе, одержав победу над Йоанной Йенджейчик.

Соавтор: Асель Осмонгазиева