Родственники беглого президента Бакиева сняли о нем документальный фильм

Об этом они сообщили «Азаттыку» родственники Бакиева. По словам авторов фильма, их картина станет доступна для просмотра в августе 2019 года.

В фильме покажут жизнь беглого президента, а также ответят на критику в адрес Бакиева и членов его семьи.

В апреле 2010 года Бакиева свергли с поста президента Кыргызстана, и он был вынужден бежать в Беларусь вместе со своей семьей. Позже глава Беларуси Александр Лукашенко предоставил Бакиеву убежище стране.

Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стрельбы погибли более 80 человек.

Сына Бакиева — Максима — в Кыргызстане приговорили к 25 годам заключения за финансовые махинации, брата Бакиева — Жаныбека — к пожизненному заключению за расстрел митингующих.

В 2017 году казахское информагентство «Хабар» выпустило фильм «Миссия миротворца. Кыргызские разлом», в котором авторы показали, как Курманбек Бакиев после революции 2010 году покинул Кыргызстан при поддержке казахского президента Нурсултана Назарбаева.