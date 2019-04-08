Райсуд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении бывшего владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима

Александр Ким сообщил «Клоопу», что судья Свердловского суда прекратила его уголовное дело 8 апреля. Его обвиняли в незаконном получении дивидендов с газеты «Вечерний Бишкек». В суд обратился Александр Рябушкин, которому принадлежала половина акций компании «Рубикон», владевшей газетой «Вечерний Бишкек».

По словам Кима, суд решил, что Александру Рябушкину не принадлежит 50 процентов доли в «Рубиконе».

«Я доволен решением суда […] стороны были приведены в изначальное состояние, и это означает, что у Рябушкина нет никаких прав ни на “Рубикон”, ни на “Вечерний Бишкек”», — сказал Ким.

Он добавил, что суд также снял с него обязанности о выплате 27 млн сомов Рябушкину.

«Представители Рябушкина заявили, что будут обжаловать это решение в городском суде», — сообщил Ким.

Ранее Свердловский райсуд приговорил Кима к шести годам лишения свободы с испытательным сроком в два года по этому делу. Его также обязали выплатить Рябушкину 27 млн сомов компенсации.

Смена владельцев «Вечерки»

Александр Ким владел изданием «Вечерний Бишкек» до 1 сентября 2015 года. Судебные разбирательства начались осенью 2014 года после заявления бывшего совладельца издания Александра Рябушкина, который хотел вернуть свою часть акций.

Рябушкин лишился половины акций компании «Рубикон», которая владела «Вечерним Бишкеком», после того, как долю компании в 2000 году выкупил зять бывшего президента Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев.

Рябушкин заявил, что сделка проходила под давлением, и попросил вернуть ему 50% акций «Рубикона» и 15 млн долларов компенсации за 15 лет работы издания.

По решению суда Александр Рябушкин получил 50% акций, которые принадлежали Киму.

После этого в «Вечернем Бишкеке» последовала смена состава совета директоров. Ким утверждал, что за таким решением судов «стоят власти». Редакция считала, что давление на газету могла оказывать администрация президента Алмазбека Атамбаева, включая его советника Фарида Ниязова и замглавы администрации Икрамжана Илмиянова.

Оба чиновника, впрочем, отрицали свою причастность к смене владельцев «Вечерки» — Илмиянов на фоне этих сообщений подал в отставку, а Ниязов сделал обращение, в котором заявил, что подозрения издания — «очередная ложь и притягивание за уши грязных фантазий».