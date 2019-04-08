Затор из грузовиков на кыргызско-казахской границе уменьшился вдвое

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Правительство Кыргызстана сообщило, что пункты пропуска на кыргызско-казахской границе начали работать в штатном режиме. Ранее на границе скопилось более 200 грузовиков из-за того, что погранслужба Казахстана усилила пограничный режим.

Глава кыргызского контрольно-пропускного пункта «Актилек — Автодорожный» Азамат Анарбаев сообщил «Азаттыку», что количество грузовиков на границе с Казахстаном уменьшилось вдвое.

Кыргызское правительство сообщило 6 апреля, что ситуация на кыргызско-казахской границе «налаживается» и пункты пропуска начали работу в штатном режиме.

«Казахстанская сторона с 5 апреля 2019 года начала пропускать большегрузные автомобили с товарами народного потребления в прежнем режиме», — говорится в пресс-релизе правительства.

Заторы на границе начали уменьшаться после переговоров делегаций двух стран в столице Казахстана Нур-Султане.

До этого Минэконом Кыргызстана обвинил власти Казахстана в нарушении положения ЕАЭС о свободе передвижения товаров на внутреннем рынке. Казахстан заявил, что никаких нарушений со стороны их пограничников нет, а кыргызская сторона плохо проверяет грузы.

Заторы на кыргызско-казахской границе

С середины марта казахская пограничная служба ужесточила на своем пропускном пункте «Карасу», с кыргызской стороны на КПП «Актилек — Автодорожный» образовался затор из более 200 грузовых автомобилей.

Кыргызские перевозчики не в первый раз сталкиваются с трудностями при пересечении кыргызско-казахской границы. В 2017 году Казахстан ужесточил правила пропуска на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями.

Тогда Казахстан целый месяц проводил усиленный досмотр кыргызских грузовиков на границе, а также вводил ограничения — свои действия страна объясняла тем, что кыргызская продукция «не всегда соответствует требованиям ЕАЭС».

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