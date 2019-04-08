У Елисеева был информатор в штабе Алмазбека Атамбаева, который предупреждал его о предстоящем захвате власти. Сам Елисеев уведомил об этом Бакиевых и его окружение, однако его успокоили тем, что силовые структуры все контролируют. Приказ о стрельбе в людей отдавали люди вне Кыргызстана. Революция случилась из-за слабости властей и предательства спецслужб. Кровопролитие и беспорядки «срежиссировали», а действующие власти и оппозиция тогда попались на эту удочку.

Елисеев утверждает, что никогда не дружил с Максимом Бакиевым и лишь поддерживал с ним рабочие отношения, однако гордится их совместной работой в ЦАРИИ. За время своей работы Елисеев старался принести в страну инвестиции и протолкнуть нужные законы. Сейчас он работает адвокатом в Латвии и защищает интересы некоторых высокопоставленных кыргызстанцев, ищущих убежища в других странах.

Контекст: Алексей Елисеев — один из самых близких сторонников Максима Бакиева, сына беглого президента Курманбека Бакиева. Некоторые источники утверждают, что Елисеев и Бакиев дружили еще с университета. После апрельских событий 2010 года, он покинул Кыргызстан, а новые власти страны заочно осудили его на восемь лет лишения свободы. Максима Бакиева заочно приговорили к 25 годам лишения свободы. Сейчас он проживает в Великобритании.