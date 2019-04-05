Премьер-министр пообещал решить проблему на кыргызско-казахской границе «в ближайшие дни»

Грузовые фуры на кыргызко-казахской границе. Фото: Пресс-служба Минсельхоза Кыргызстана

Глава правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что «в ближайшие дни» решатся проблемы на кыргызко-казахской границе. Там несколько недель скапливаются очереди из сотни грузовых фур после усиления пограничного контроля со стороны Казахстана.

Абылгазиев на заседании правительства 5 апреля заявил, что он трижды обсуждал этот вопрос с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

«Сейчас делегация Кыргызстана находится в Нур-Султане, и вчера прошли переговоры с премьер-министром Казахстана. Уверен, сегодня-завтра ситуация разрешится», — сказал премьер-министр.

Абылгазиев добавил, что члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязаны соблюдать права Кыргызстана. Ранее минэконом Кыргызстана обвинило власти Казахстана в нарушении положения ЕАЭС о свободе передвижения товаров на внутреннем рынке.

Заторы на кыргызско-казахской границе

С середины марта казахская пограничная служба ужесточила пропуск грузовиков из Кыргызстана на своем пропускном пункте «Карасу». Это привело к очереди из сотен грузовых машин на приграничной территории Кыргызстана.

Кыргызские перевозчики не в первый раз сталкиваются с трудностями при пересечении кыргызско-казахской границы. В 2017 году Казахстан ужесточил правила пропуска после конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями.

Тогда Казахстан целый месяц проводил усиленный досмотр кыргызских грузовиков на границе.

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