Минэкономики Кыргызстана обвинило Казахстан в нарушении норм ЕАЭС из-за ситуации на границе

Министерство экономики Кыргызстана обвинило власти Казахстана в нарушении норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти обвинения стали реакцией кыргызских властей на ужесточение Казахстаном контроля на кыргызско-казахской границе.

Пресс-служба минэкономики сообщила, что ведомство предложило пригласить в Бишкек членов комиссии ЕАЭС для консультации из-за ситуации на кыргызско-казахской границе. Казахстан ужесточил контроль 19 марта, и с тех пор на границе в очереди стоят сотни грузовых фур.

Кыргызские власти считают, что Казахстан нарушает положение ЕАЭС о свободе передвижения товаров на внутреннем рынке. Казахстан проверяет у водителей международную товарно-транспортная накладную, товарно-транспортную накладную, счет фактуру, техпаспорт и талон о прохождении границы.

«Подобные действия являются осуществлением скрытого таможенного контроля, что в корне противоречат нормам союза, а также нарушают положения статьи 25 договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке ЕАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономики считают, что действия казахских властей приводят к финансовым потерям среди поставщиков кыргызских товаров. По данным на 3 апреля, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек — Автодорожный» стоят 250 грузовых

Заторы на кыргызско-казахской границе

С середины марта казахская пограничная служба ужесточила на пропускном пункте «Карасу», который граничит с Чуйской областью Кыргызстана. Это привело к очереди из сотен грузовых машин.

По версии казахских властей, грузовые фуры не могут пересечь границу, потому что отказываются проходить досмотр или у них есть проблемы с документами. В кыргызской погранслужбе считают, что заторы образовались по вине водителей, которые имеют проблемы с документами.

Кыргызские перевозчики не в первый раз сталкиваются с трудностями при переходе кыргызско-казахской границы. В 2017 году Казахстан ужесточил правила пропуска на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями.

Тогда Казахстан целый месяц проводил усиленный досмотр кыргызских товаров на границе, а также вводил ограничения — свои действия страна объясняла тем, что кыргызская продукция «не всегда соответствует требованиям ЕАЭС».