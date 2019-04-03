ГНКБ пригрозил несуществующей статьей за распространение фейков про арест Атамбаева

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) опроверг, что в селе Таш-Мойнок проходила спецоперация по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Информация о проводимой спецоперации распространялась через чаты мессенджера WhatsApp — спецслужбы назвали эти сообщения «фейковыми».

ГКНБ пригрозил уголовной ответственностью за «распространение заведомо ложной информации».

Однако такой ответственности в Уголовном кодексе КР нет. В кодексе есть статья о «Заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении», но эта норма действует только в том случае, если ложное сообщение поступает непосредственно в правоохранительные органы.

В самом ГКНБ пока не ответили, почему они в пресс-релизе пригрозили несуществующей статьей, ограничившись комментарием: «Мы посмотрим».

Информация о якобы задержании экс-президента появилась на фоне конфликта Атамбаева и его преемника Сооронбая Жээнбекова.

Из-за противостояния двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.