Движение «СДПК без Атамбаева» провело свой республиканский съезд 3 апреля в Бишкеке. В Социал-демократической партии Кыргызстана это мероприятие назвали «шоу клоунов». Пересказываем кратко.

Члены движения «СДПК без Атамбаева» выбрали своим председателем политика Сагынбека Абдрахманова. Он — единственный кандидат, который выдвигался на этот пост. После своего избрания Абдрахманов заявил, что экс-президент Алмазбек Атамбаев, который сейчас возглавляет партию, «опозорил СДПК перед народом и духами».

«Меня поддержали Омуркулов и Жээнбеков». Новоизбранный председатель «СДПК без Атамбаева» заявил, что его выдвижение на этот пост поддержали депутаты парламента от СДПК. «На место главы партии много достойных, те же Иса Омуркулов и Асылбек Жээнбеков, но они сказали, что я достоин быть лидером», — заявил он. Сами Омуркулов и Асылбек Жээнбеков заявление Абдрахманова не прокомментировали. При этом Жээнбеков вышел из СДПК.

Атамбаева обвинили в узурпации СДПК. Член движения «СДПК без Атамбаева» Муратбек Турдубаев во время собрания обвинил экс-президента в «узурпации партии» и добавил, что председатель и политсовет «СДПК без Атамбаева» будут избираться каждые 4 года. «А то Атамбаев решил монархию устроить», — сказал он.

Съезд «СДПК без Атамбаева» прошел под лозунгом « СДПК на пути обновления и преобразования». Однако в самом лозунге, распечатанном на баннере, были допущены три грамматические ошибки — организаторы написали его как «СДПК — на пути обновлении и преобразовании».

В самой СДПК съезд «СДПК без Атамбаева» назвали «шоу клоунов». Такое заявление сделала пресс-секретарь партии Кундуз Жолдубаева — она сказала, что это собрание «не имеет никакого отношения к СДПК». «Это [было] шоу клоунов, которое сегодня потерпело фиаско», — сказала Жолдубаева.