Фото иллюстративное / Издание «Турмуш»

В начале апреля Госкомитет нацбезопасности провел обыски у людей, связанных с тендером ГРС на закупку международных биометрических паспортов. Обыски прошли в том числе и у свидетелей по этому делу — юриста Нурзата Хусаинова и редактора «Клоопа» Анны Капушенко. Разбираемся, у кого правоохранители имеют право проводить обыски.

Юрист компании «Прецедент» Замир Жоошев объяснил «Клоопу», что следователи могут проводить обыски не только у подозреваемых и фигурантов дел, но еще и у свидетелей и обычных граждан, которые не еще получили официальный статус свидетеля.

По словам юриста, норму об обыске свидетелей прописали еще в старом Уголовно-процессуальном кодексе (УПК). Но в новом УПК, который вступил в силу в январе 2019 года, его авторы конкретнее прописали основания для обыска.

Чтобы провести обыск, следователь должен доказать суду его обоснованность. У свидетелей дела обыск проводится в следующих случаях:

• было совершено преступление или проступок;

• у свидетеля есть вещи и документы, имеющие значение для дела — например, доказательства вины подозреваемого или обвиняемого в деле;

• эти вещи, документы или разыскиваемые лица находятся в указанном месте — например, дома у свидетеля.

Доказательством подобных фактов могут быть результаты оперативно-розыскной деятельности, документы и объяснительные от граждан — все это должно быть предоставлено суду.

«Прежде чем выдать разрешение на обыск, судья должен убедиться, что оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) действительно провели, и что действительно в том помещении могут быть вещи, имеющие значимость для дела», — сказал Жоошев.

Однако на деле, по словам юриста, разрешение на обыск выдается без должной проверки со стороны судей.

«На практике результаты оперативно-розыскных мероприятий не представляются суду и не изучаются им для оценки наличия или отсутствия оснований для обыска», — пояснил юрист.

По новому УПК для проведения следственных мероприятий не нужно возбуждать уголовное дело — достаточно зарегистрировать заявление и факт преступления в Едином реестре нарушений на основании заявления.

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