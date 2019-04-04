Фото иллюстративное / Пресс-служба СДПК

Глава Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев отреагировал на прошедшие события вокруг партии: выход Асылбека Жээнбекова из нее и избрание нового «председателя». Его заявления прозвучали на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым. Краткий пересказ выступления Атамбаева.

Десять лет назад убивали политиков, а сейчас сажают. Атамбаев заявил, что нынешняя политическая ситуация в стране схожа с тем, что происходило в 2009 году при президенте Курманбеке Бакиеве. По его мнению, сейчас «вся кыргызстанская элита и большинство депутатов молчат» из-за страха.

«Такое было в 2009 году в марте, когда убили Медета Садыркулова. Но эти оказались хитрее. Они не убивают, они сажают невинных людей», — утверждает Атамбаев.

При Жээнбекове арестовали по обвинениям в коррупции всех соратников Атамбаева, которые занимали высокие посты.

Про выход брата президента Асылбека Жээнбекова из партии: «Мне сказали, что Асылбек Жээнбеков сегодня вышел из нашей партии и [он] сказал, что из-за интриг и конфликтов, поплакался — «узурпация власти» […] Я вспомнил, как 17 марта здесь Мээрбек Мискенбаев (руководил аппаратом президента при Бакиеве — примечание редакции) сказал: “За Кыргызстан без братьев Жээнбековых”. СДПК уже без братьев Жээнбековых. Оба вышли», — заявил Атамбаев.

Депутат и брат президента Асылбек Жээнбеков покинул СДПК 3 апреля, а Сооронбай Жээнбеков вышел из партии перед участием в выборах президента в 2017 году.

Про связь Жээнбековых и Раима-миллиона. По словам экс-президента, «кланы Матраимовых и Жээнбековых посадили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главу таможни Кубанычбека Кулматова в тюрьму вместо того, чтобы разобраться в правде».

«[Они] всякую ложь распространяли про них и, конечно же, про меня. Потому что задача была не СДПК без Атамбаева, а Кыргызстан без Атамбаева», — сказал экс-президент.

Про движение СДПК без Атамбаева. По словам Атамбаева, ни один депутат парламента не пошел на съезд этого движения 3 апреля. «Мне показали фотографию баннера на этом съезде. [На нем] 4 слова и две ошибки. А ведь там не только Сагынбек [Абдырахманов], братья Жээнбековы — учителя русского языка — помогали», — сказал экс-президент.