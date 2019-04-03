Асылбек Жээнбеков вышел из СДПК. Он обвинил Атамбаева в партийной диктатуре

Депутат Асылбек Жээнбеков объявил о выходе из Социал-демократической партии Кыргызстана на заседании парламента 3 апреля. Он добавил, что продолжит работать депутатом во фракции.

«К сожалению, конфликты внутри партии нанесли отрицательный урон имиджу партии […] СДПК становится инструментом одного человека. Устанавливается диктатура одного человека, других членов не берут в расчет. Их вклад тоже большой, речь о Сооронбае Жээнбекове, Исе Омуркулове и других», — цитирует Жээнбекова «АКИпресс».

По его словам, вступить в СДПК ему предложил брат в 2007 году — нынешний президент Сооронбай Жээнбеков, и тогда им удалось поднять влияние партии на юге Кыргызстана.

«Личная обида, личные амбиции председателя партии [экс-президента Алмазбека Атамбаева] не должны наносить ущерб развитию страны. К сожалению, из-за внутренних интриг СДПК не может точно исполнять свои обязательства. В эти интриги пытались втянуть и меня, но я не буду ввязываться», — заявил Жээнбеков.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно критиковал своего преемника Сооронбая Жээнбекова за то, что его брат все еще действующий депутат парламента. Атамбаев считал, что таким образом президент Жээнбеков создает «клановое правление» с помощью своего брата в парламенте.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что заявление от Асылбека Жээнбекова еще не поступало, но каждый член партии может добровольно из нее выйти.

«Алмазбек Атамбаев — председатель партии, но есть еще орган, который принимает решение — политсовет СДПК. Там сегодня 34 человека. И как Асылбек Жээнбеков может обвинять Атамбаева в диктатуре одного человека, когда есть коллегиальный орган?» — сказала Жолдубаева «Клоопу».

Социал-демократы в оппозиции

СДПК официально объявила о переходе в оппозицию действующей власти 18 марта.

Заявление произошло на фоне конфликта между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний выдвигался на президентские выборы 2017 года от СДПК при поддержке Атамбаева.

Из-за противостояния двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.

Соавтор: Айдай Эркебаева