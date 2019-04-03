Свергнутый президент Бакиев ест ягненка в Минске — видео

На видео запечатлено, как повар ресторана «Астория Риверсайд» разделывает ягненка перед Бакиевым и, предположительно, членами его семьи. Издание «Супер-Инфо» пишет, что вместе с Бакиевым также сидит кыргызская певица Орозогуль Токторбаева.

Бакиев был свергнут с поста президента Кыргызстана в результате апрельской революции 2010 года. Он бежал вместе с членами своей семьи за пределы страны, а позже получил убежище в Минске.

Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. В результате стрельбы погибли более 80 человек.