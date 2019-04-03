Терял сознание от боли

Мужчина рассказал правозащитнице, что утром 5 апреля 2017 года к нему подошли три человека, ударили его по лицу, затолкали в машину и увезли в какое-то здание. Правозащитники считают, что это было здание Следственного комитета. Там у Эрматова забрали всю одежду и личные вещи, сковали цепями, вновь посадили в машину и везли около 9 часов — все это время на его голове был мешок.

В итоге Эрматова доставили в неизвестное здание, где приковали наручниками к батарее. Его избивали руками и ногами, после чего начались пытки током. Он терял сознание от боли, его поили водой и пытки возобновлялись.

После этого, неизвестный мужчина потребовал от Эрматова признаться в знакомстве с предполагаемым исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым. И во время пыток, и после них, как утверждает Эрматов, от него требовали именно этого признания.

Месяц заключения в «секретной тюрьме» ФСБ Мухамадюсуп Эрматов провел прикованным к батарее в неудобной позе — он не мог ни сидеть, ни стоять. Его отцепляли только на время допроса током, всего пять или шесть раз.

Иногда ему давали гречку и воду, а один раз угостили коньяком. Пока Эрматов находился в «секретной тюрьме», он слышал крики других людей.