Об этом сообщило издание «Медуза» со ссылкой на правозащитницу Яну Теплицкую. По словам Теплицкой, обвиняемый в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов, заявил о пытках после первого заседания суда по делу о взрыве в метро.
Эрматов говорит, что в «секретной тюрьме» ФСБ его держали с 6 апреля по 11 мая 2017 года.
Терял сознание от боли
Мужчина рассказал правозащитнице, что утром 5 апреля 2017 года к нему подошли три человека, ударили его по лицу, затолкали в машину и увезли в какое-то здание. Правозащитники считают, что это было здание Следственного комитета. Там у Эрматова забрали всю одежду и личные вещи, сковали цепями, вновь посадили в машину и везли около 9 часов — все это время на его голове был мешок.
В итоге Эрматова доставили в неизвестное здание, где приковали наручниками к батарее. Его избивали руками и ногами, после чего начались пытки током. Он терял сознание от боли, его поили водой и пытки возобновлялись.
После этого, неизвестный мужчина потребовал от Эрматова признаться в знакомстве с предполагаемым исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым. И во время пыток, и после них, как утверждает Эрматов, от него требовали именно этого признания.
Месяц заключения в «секретной тюрьме» ФСБ Мухамадюсуп Эрматов провел прикованным к батарее в неудобной позе — он не мог ни сидеть, ни стоять. Его отцепляли только на время допроса током, всего пять или шесть раз.
Иногда ему давали гречку и воду, а один раз угостили коньяком. Пока Эрматов находился в «секретной тюрьме», он слышал крики других людей.
Не первые жалобы
Эрматов — не первый, кто жалуется на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ. Ранее об этом заявляли и братья Аброр и Акрам Азимовы, уроженцы Кыргызстана, еще одни обвиняемые в организации теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
По их словам, неизвестные мужчины также пытали их током, а также топили. В своих жалобах братья описывали пытки с помощью кусачек, ремней и бит, а также психологическое воздействие.
«Мне говорили, что мою жену будут пытать и насиловать на моих глазах. Еще мне говорили, что скормят меня свиньям и я никогда не попаду в рай. Это для меня, как для мусульманина, одно из самых страшных наказаний», — говорилось в жалобе Акрама Азимова.
Российское издание «Репаблик» попыталось установить местонахождение «секретной тюрьмы» ФСБ — по мнению журналистов, здание может находиться где-то на юго-западе Москвы. Российские власти не подтверждают и не отрицают информацию о существовании «секретной тюрьмы».
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибло 16 человек, более 100 пострадали.
Следователи утверждают, что исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который погиб при взрыве. 2 апреля 2019 года состоялось первое заседание суда по делу о теракте, на скамье подсудимых оказались 11 человек. Никто из них не признал свою вину.