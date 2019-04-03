Более 130 тысяч кыргызстанцев попали под миграционную амнистию в России

Госслужба миграции Кыргызстана сообщила, что правом легализовать свое пребывание в России могут воспользоваться 131 тысяча кыргызстанцев. Российские власти начали амнистию 22 марта — ее провели специально перед визитом российского президента Владимира Путина в Кыргызстан.

В госслужбе миграции Кыргызстана «Клоопу» сообщили, что пройти процедуру легализации кыргызские мигранты смогут в территориальных отделениях МВД России. Чтобы получить амнистию, им необязательно покидать пределы России.

Кыргызские мигранты могут получить амнистию, не выезжая за пределы России.

«[Им нужно обратиться туда] с паспортом и обновить свою миграционные карточки. А потом в течение 30 дней встать на миграционный учет», — сказали в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, миграционная служба России удалила из черного списка имена почти тысячи кыргызстанцев, и теперь им вновь можно въезжать в страну. Наличие себя в черном списке можно проверить на сайте ведомства.

Власти России проводят миграционную амнистию для кыргызстанцев не в первый раз. Аналогичную амнистию для кыргызских мигрантов российские власти провели осенью 2018 года.

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