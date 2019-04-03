Экс-депутату Асылбеку уулу грозит 12 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде

Рассмотрение дела бывшего кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу проходит в специализированном межрайонном суде Алматы, сообщает издание «Казинформ». Вместе с ним по делу о контрабанде обвиняемыми проходят еще 11 человек.

«Прошу признать Дамирбека Асылбека уулу виновным по статьям “Создание транснациональной преступной организации”, “Экономическая контрабанда”, и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — заявил прокурор на заседании суда.

Кроме этого, Асылбека уулу предложили держать в колонии «максимальной безопасности», а также выслать из страны после того, как срок его заключения подойдет к концу.

По мнению следствия, Дамирбек Асылбек уулу руководил организованной преступной группировкой, которая занималась контрабандой и за год провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге, из-за чего в казну не было выплачено более 99 миллионов тенге таможенных выплат.

Дамирбек Асылбек уулу до задержания казахскими спецслужбами был депутатом кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан». После задержания стало известно о его двойном гражданстве — кыргызском и казахском, и именно это стало причиной отзыва его депутатского мандата. Асылбек уулу перестал быть депутатом в апреле, а его место во фракции занял Руслан Чойбеков.