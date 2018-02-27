СМИ Казахстана назвали задержанного кыргызского депутата «главарем банды контрабандистов»

Казахстанский телеканал КТК опубликовал видео с задержанием в Алматы кыргызского парламентария Дамирбека Асылбека уулу. Журналисты в своем репортаже назвали Асылбека уулу «руководителем контрабандисткой структуры», в которую входили таможенники, пограничники, брокеры и безработные.

Сюжет в новостном блоке КТК вышел 26 февраля. Журналисты телеканала назвали информацию «эксклюзивной».

В сюжете показываются кадры задержания кыргызского парламентария Дамирбека Асылбека уулу в одном из ресторанов города Алматы. На кадрах видно, что за столом вместе с задержанным сидят несколько человек, одного из которых журналисты назвали «бизнесменом из Бишкека» Уланбеком Мурадиловым.

На видео показывают, как мужчины выбирают себе блюдо из меню, обсуждая вопросы, связанные с границей.

«Вот как завозить контрабандный китайский груз в Казахстан и Россию, судя по разговору на этой записи скрытой камерой, все они точно знают, давно этим занимаются вместе с высокими чиновниками, сколотили на этом целое состояние, и Дамирбек Асылбек уулу уже хвалится успехами в контроле над казахстанской границей. С местными пограничниками он все что угодно провозит через кордон», — отмечают журналисты в сюжете.

По их информации, кыргызский депутат «уже успел приобрести» казахское гражданство, изменил место своего рождения и национальность. По словам журналистов КТК, гражданство Казахстана получила его жена, родственники и друзья.

«По материалам дела, он [Асылбек уулу] главарь транснациональной преступной группы, ввозившей контрабанду из Китая в Казахстан и Россию в обход таможни и пограничников. Помогал ему в этом, по версии следствия, другой кыргызстанец — Уланбек Мурадилов», — говорится в новостном сюжете.

Журналисты КТК утверждают, что все задержанные по делу о контрабанде уже дают признательные показания. По их словам, на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном существует «масштабная коррупция».

«Судя по шикарной жизни главарей и членов ОПГ, на своих преступлениях они смогли заработать колоссальные деньги», — говорится в сюжете.

По информации журналистов, за смену на контрольно-пропускном пункте «Жаркент», что на границе с Китаем, каждый из девяти специалистов департамента госдоходов Казахстана получал больше миллиона тенге с проходящего через КПП товара.

«За беспрепятственный провоз багажа, перемещаемого через пассажирский переход, 100 тенге за килограмм. В основном по 100 тенге за килограмм», — говорит в сюжете один из задержанных.

Арест и двойное гражданство Асылбека уулу

Спецслужбы Казахстана задержали депутата фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу в Алматы в ночь с 15 на 16 февраля. Вместе с ним задержали еще 35 человек, в том числе двух граждан Кыргызстана.

Асылбека уулу водворили в СИЗО на два месяца по обвинениям в контрабанде. Через неделю МИД Казахстана сообщил, что у Асылбека уулу есть казахское гражданство.

Также МВД Казахстана заявил, что кыргызский депутат имеет казахское гражданство — по информации ведомства, Асылбек уулу родился в Джамбулской области и получил казахское свидетельство о рождении и паспорт.

Однако отец задержанного депутата Асылбек Супатаев заявил, что его сын родился в Кыргызстане и не имеет казахского гражданства.

19 февраля в парламенте Кыргызстана сначала заявили, что не будут вмешиваться в расследование о задержании Асылбека уулу, однако спустя несколько дней спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков направил письмо в спикеру казахского парламента с просьбой содействия в организации встречи с задержанным депутатом.

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