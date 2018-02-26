Отец задержанного в Казахстане депутата заявил, что его сын родился в Кыргызстане

Асылбек Супатаев заявил, что его сын — депутат парламента Дамирбек Асылбек уулу — родился в Кыргызстане, а не в Казахстане. Асылбека уулу задержали в Алматы по подозрению в контрабанде, а позже казахские власти заявили, что кыргызский депутат имеет гражданство Казахстана.

Издание «Турмуш» опубликовало 26 февраля видеозапись интервью с отцом задержанного в Казахстане депутата кыргызского парламента Асылбеком Супатаевым.

Супатаев заявил, что его сын — Дамирбек Асылбек уулу — родился в Кыргызстане и не имеет казахского гражданства.

«Информация о том, что он является гражданином Казахстана, не соответствует действительности. […] Я — кыргыз, мой сын родился в Кыргызстане. Он вырос в районе Кирпичный города Каракол. Разве он может быть гражданином Казахстана?» — заявил Супатаев.

Директор департамента госязыка и информации при казахском МИД Алмас Садубаев заявил журналистам 23 февраля, что Асылбек уулу — гражданин Казахстана.

По его словам, Асылбек уулу родился в Кордайском районе Жамбылской области, у него есть казахский паспорт, выданный на основании свидетельства о рождении. В 2010 году он обновил свой паспорт, потому что срок действия старого закончился.

Согласно официальной биографии, Асылбек уулу родился в Иссык-Кульской области, в городе Каракол и имеет кыргызское гражданство.

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заявил, что комиссия направила запрос в Казахстан, чтобы подтвердить, действительно ли Асылбек уулу имеет казахское гражданство.

ЦИК вынесет решение о лишении мандата Асылбека уулу после того, как в комиссию поступят документы от Казахстана.

Асылбека уулу задержали в ночь с 15 на 16 февраля во время спецоперации. Вместе с ним задержали еще 34 человека, в том числе двух граждан Кыргызстана.

По данным казахской генпрокуратуры, задержанные ввозили контрабанду в Казахстан напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

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