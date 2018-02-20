В 2009 году Асылбек уулу пришел в парламент от «Ак Жола» — партии президента Курманбека Бакиева. Однако через месяц после апрельской революции 2010 года и свержения Бакиева депутат заявил о выходе из партии. Вместе с ним это сделали еще 70 человек.

После того, как Асылбек уулу перестал быть депутатом, он вновь стал работать в «Мегакоме» — на этот раз координатором по защите интересов компании и связям с госорганами. На этой должности он проработал пять лет.

Осенью 2015 года он вновь стал депутатом парламента, но уже от партии «Кыргызстан».

Во время последних президентских выборов он активно поддерживал провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, который и стал главой государства.

Имущество

Согласно декларации о доходах, на Асылбека уулу не зарегистрировано ни квартир, ни домов, ни машин, ни земельных участков. Однако на его близкого родственника записаны две квартиры площадью 243 и 120 квадратных метров.

В 2015 году депутат заработал 2,2 млн сомов, а в 2016 — 654 тысячи.

Известно, что в 2015 году он был соучредителем двух компаний — «МДР Групп» и «Тянь-Шань Каракол». Первая компания занималась розничной торговлей часами и ювелирными изделиями, а вторая предоставляла гостиничные услуги.

Обе компании зарегистрированы в Бишкеке по адресу Абрахманова, 101. Кроме Асылбека уулу у них есть еще один соучредитель — Руслан Ажибеков.

Компании перерегистрировали в 2017 году. Руководителем компании «МДР Групп» стал Анвар Шабданов, а компанию «Тянь-Шань Каракол» возглавил Токтобек Мурзаканов.

Спортивные достижения

В 1998 году Асылбек уулу окончил Республиканское училище олимпийского резерва в Бишкеке. Он — мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

С 2012 года по настоящее время он — первый вице-президент федерации борьбы Кыргызстана.

Через год он стал вице-президентом Азиатского Совета по спортивной борьбе AAWC. Эту должность Асылбек уулу занимает до сих пор.

Встреча с узбекским «криминальным авторитетом»

В середине февраля в соцсетях появились фотографии и видео со встречи кыргызских политиков (в том числе и Асылбека уулу) с Салимом Абдувалиевым, которого в прессе называют одним из богатейших и влиятельнейших людей Узбекистана и связывают его с криминальной деятельностью.

Асылбек уулу (крайний справа) на встрече с Салимом Абдувалиевым (второй слева)

Абдувалиев так же занимался вольной борьбой и сейчас развивает в Узбекистане детские и юношеские спортивные секции.

Асылбек уулу подтвердил радио «Азаттык», что знает Абдувалиева, но исключительно по «делам спорта». По его словам, фотография, где он запечатлен с узбекским бизнесменом, была сделана четыре года назад.

«Салимбай Абдувалиев переживает за спорт. Мы знакомы через спорт. Наши спортсмены ездят на соревнования. Проводим совместные мероприятия», — сказал он.

В Кыргызстане об Абдувалиеве говорили еще в 2015 году во время парламентских выборов. Кыргызская газета «Майдан» написала о том, что в августе 2015 года из Ташкента в Бишкек прилетел Шомурод Шофайзиев — доверенный представитель Абдувалиева — и встретился с представителями партии «Кыргызстан».

Газета также писала, что Шойфазиев встречался с местной узбекской диаспорой и призывал ее голосовать за партию «Кыргызстан» на парламентских выборах. Тогда представители «Кыргызстана» опровергли эту информацию о встрече.