«Кыргыз Туусу» извинится перед министром Батыралиевым за публикацию жалоб врачей

Главный редактор газеты «Кыргыз Туусу» Эрнис Балбаков пообещал опровергнуть статью, в которой медицинские работники жаловались на «нарушение закона» со стороны главы минздрава Талантбека Батыралиева.

Пресс-секретарь минздрава Елена Баялинова написала в фейсбуке, что главный редактор и директор газеты «Кыргыз Туусу» Эрнис Балбаков извинился за статью с жалобами врачей на Батыралиева.

По ее словам, опровержение опубликуют в следующем номере газеты 23 февраля.

«Эрнис Балбаков также пребывает в недоумении о том, каким образом издание стало предметом для подложных и обманных действий со стороны заказчика, который утверждал об имеющихся у него на руках подлинных фактических материалах», — написала Баялинова.

Она заявила, что Батыралиев может отозвать иски против редакции и медицинских работники, если они признают обращение ложным. Главный редактор «Кыргыз Туусу» оказался недоступен для комментариев на момент публикации этого материала.

Тем временем, часть врачей, написавших обращение с обвинениями против Батыралиева, подали на министра в суд — они требуют восстановить их в должностях. Заседание Первомайского районного суда назначено на 7 марта.

В газете «Кыргыз Туусу» 1 декабря вышло обращение медицинских работников, в котором они обвинили главу минздрава Батыралиева в «нарушении закона» и «некомпетентных решениях» в управлении ведомством.

Авторы обращения написали, что работа в минздраве вызвала «катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения».

«[…] за все годы развития системы здравоохранения в Кыргызской Республике, такой ситуации никогда не было, медицинские специалисты, не подвергались таким унижениям и гонениям, не было столько фальши и лжи со стороны ни одного из министров», — говорилось в обращении.

После этого, 10 января, Батыралиев подал иск к газете «Кыргыз Туусу» и потребовал от журналистов 500 тысяч сомов в качестве моральной компенсации. Он заявил, что факты, приведенные в статье, «не соответствуют действительности и ничем не подтверждаются».

У Батыралиева также есть претензии к медицинским работникам, подписавшим обращение — как минимум с некоторых из них он требует по 100 тысяч сомов компенсации.

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