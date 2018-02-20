Депутат попросил директора ТЭЦ Бишкека не увольнять работников со стажем

Депутат парламента Исхак Масалиев на заседании парламентской комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека заявил, что не следует увольнять рядовых сотрудников станции с большим стажем работы до окончания расследования.

Масалиев обратился со своим предложением к новому директору бишкекской ТЭЦ Андрею Воропаеву на заседании депутатской комиссии 20 февраля.

«Межведомственная комиссия рекомендовала уволить руководителей и простых сотрудников. Уволить просто. Не увольняйте людей со стажем. Можно их перевести. Не горячитесь», — цитирует Масалиева издание 24.kg

На это Воропаев ответил, что окончательное решение об увольнении сотрудников ТЭЦ будет принимать премьер-министр Сапар Исаков.

Ранее первый-вице-премьер-министр и глава межведомственной комиссии Аскарбек Шадиев пообещал, что правительство примет «жесткие меры» по отношению к виновным в аварии на ТЭЦ Бишкека, которая случилась 26 января.

Комиссия предложила уволить главного инженера станции Нургазы Курманбекова, заместителя директора по подготовке производства Алтынбека Айтикеева, заместителя главного инженера по эксплуатации Юрия Календарева.

Также было предложено объявить выговор начальнику смены ТЭЦ Калысу Джаманкулову и начальнику химического цеха Даркюль Жаныбаевой, а ее заместителя Татьяну Бородину освободить от занимаемой должности.

Правительство рекомендовало объявить строгие выговоры главе «Нацэнергохолдинга» Айбеку Калиеву и его заместителю Нурлану Садыкову, а также замдиректору Госэкотехинспекции Болоту Жусуеву. Директору «Электрических станций» Узаку Кадырбаеву предложили объявить выговор, а его заместителя Бердибека Боркоева освободить от занимаемой должности.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

14 февраля депутатская комиссия по аварии на ТЭЦ сообщила о предварительных итогах расследования. Члены комиссии пришли к выводу, что сбой оборудования произошел из-за несогласованных действий сотрудников ТЭЦ и неготовности техники к -30 градусам мороза.

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