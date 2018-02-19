Правительство примет «жесткие меры» в отношении виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека

Вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев во время заседания межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на бишкекской ТЭЦ заявил, что в правительстве примут «жесткие меры» к виновным аварии.

Заседание межведомственной комиссии, расследующей причины аварии на бишкекской ТЭЦ, состоялось 19 февраля. Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев пообещал, что правительство накажет ответственных за аварию на ТЭЦ в конце января.

«Мы примем жесткие меры в отношении виновных в аварии. В результате работы комиссии выяснилось, что из-за ошибочных и неправильных действий административного и технического персонала, а также из-за неполадок оборудования произошла авария», — цитирует Шадиева издание «Кактус».

В частности, предлагают уволить главного инженера станции Нургазы Курманбекова, заместителя директора по подготовке производства Алтынбека Айтикеева, заместителя главного инженера по эксплуатации Юрия Календарева.

Директору «Электрических станций» Узаку Кадырбаеву предлагают объявить выговор, а его заместителя Бердибека Боркоева освободить от занимаемой должности.

Также предлагают объявить выговор начальнику смены ТЭЦ Калысу Джаманкулову и начальнику химического цеха Даркюль Жаныбаевой, а ее заместителя Татьяну Бородину освободить от занимаемой должности.

Правительство рекомендовало объявить строгие выговоры главе «Нацэнергохолдинга» Айбеку Калиеву и его заму Нурлану Садыкову, а также замдиректору Госэкотехинспекции Болоту Жусуеву.

Первый вице-премьер-также пообещал, что здание старого блока ТЭЦ, в котором произошла авария, планируют отремонтировать и утеплить.

«С 1 июля планируется замена насосов в цехах, замена противопожарной системы. Мы должны найти средства до этого времени. Кроме того, намерены утеплить здание ТЭЦ. Деньги для этого есть», — сказал Шадиев.

Бывший директор бишкекской ТЭЦ Лев Васильев заявил, что авария на станции произошла из-за недостатка финансирования.

«На протяжении многих лет не выполнялись необходимые объемы работ. Ежегодно ремонт требовал 700 миллионов сомов, но выделялось вдвое меньше. Работа в условиях нехватки средств привела к аварии», — приводит слова Васильева 24.kg

Он назвал нынешние тарифы «убыточными» и предложил их постепенно повышать.

«Винить кого-то бесполезно, наверное, не от хорошей жизни принимались решения, чтобы не допустить резкого повышения тарифов. Надо вернуться к этому вопросу. В один прием не выйдешь на необходимый уровень тарифов, надо сделать ступенчатым, чтобы прибавка тарифов направлялась на генерацию», — цитирует Васильева издание «Тазабек».

14 февраля депутатская комиссия по аварии на ТЭЦ сообщила о предварительных итогах расследования. Члены комиссии пришли к выводу, что сбой оборудования произошел из-за несогласованных действий сотрудников ТЭЦ и неготовности техники к -30 градусам мороза.

16 февраля директор ТЭЦ Андрей Воропаев заявил, что в день аварии начальник станции «вовремя не овладел ситуацией».

Авария на ТЭЦ

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

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