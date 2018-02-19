Журналистке Алкановой грозит до пяти лет тюрьмы за «разглашение банковской тайны»

Против журналистки Эльнуры Алкановой ведется дело по статьям «Разглашение банковской тайны» и «Незаконное получение информации». Если её признают виновной, то ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Сама Алканова называет уголовное дело «сфальсифицированным».

Алканова рассказала журналисту Kloop.kg , что по статье «Разглашение банковской тайны» ей грозят три года тюрьмы, а по статье «Незаконное получение информации» два года.

«В целом, все уголовное дело сфальсифицировано, потому что в материалах дела нет экспертиз, которые удостоверяют, что этот документ является банковской тайной. То есть, без каких-либо оснований финпол посчитал документ коммерческой тайной. В материалах дела нет конкретизации и есть большие пробелы», — сказала она.

Обвинения Алкановой предъявили 13 февраля. Следователи запретили ей покидать пределы Бишкека. Алканова добавила, что Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) передал уголовное дело против нее в суд.

Финпол 18 декабря возбудил в отношении журналистки уголовное дело по факту разглашения банковской тайны.

Алканова использовала в своем расследовании о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» документы из «БТА Банка», показывающие список связанных и аффилированных лиц банка.

Расследование Алкановой

В своем расследовании Алканова назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка «Идеал Хаус» и другом премьер-министра Сапара Исакова, с которым Рыскулов якобы учился в детстве.

По сведениям Алкановой, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе. В Фонде по управлению госимуществом (ФУГИ) заявили, что никаких нарушений при продаже коттеджей «Идеал Хаус» не было.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке. Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

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