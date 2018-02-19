Генпрокуратура Казахстана подозревает кыргызского депутата в контрабанде

Генеральная прокуратура Казахстана подозревает депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу в контрабанде. По версии следствия, группа лиц ввозила в Казахстан контрабандные товары из Китая через Кыргызстан и Узбекистан.

Представитель генпрокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова сообщила, что в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой были задержаны 35 человек, среди которых трое граждан Кыргызстана, должностные лицы таможенной и пограничной службы, брокеры, посредники и члены ОПГ.

Вместе с задержанными был также арестован кыргызский депутат Дамирбек Асылбек уулу от фракции «Кыргызстан» — его заключили в следственный изолятор на два месяца.

По словам Лоскутовой, подозреваемые ввозили контрабанду в Казахстан напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

«Всего ликвидировано 8 организованных преступных группировок, начаты досудебные расследования по фактам экономической контрабанды. В ходе обысков изъято значительная сумма денежных средств, ювелирные изделия, бухгалтерские документы и таможенные декларации», — сказала она.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сказал изданию «АКИпресс», что Асылбек уулу отправился в Алматы, чтобы принять участие в подготовке спортсменов к соревнованиям по борьбе.

«Мы надеемся, что он там оказался случайно. Его, может быть, пригласили. Насколько я знаю, он полетел в Казахстан с другом, имени которого я не знаю. Вот, может быть, он случайно оказался не в том месте и не в то время», — сказал он.

Он добавил, что сейчас его коллеги пытаются получить дополнительные сведения о деталях задержания Асылбека уулу.

«Мы сейчас обратились к спикеру, хотим подключить народную дипломатию, чтобы парламентарии вышли на своих коллег и с участием могли получить информацию», — сказал Баатырбеков.

Он добавил, что коллеги Асылбека уулу по фракции планируют посетить его, как только казахская сторона даст разрешение на визит к арестованному депутату.

Спецоперация в Казахстане проходила в нескольких областях — Алматинской области, Жамбылской области, Южно-Казахстанской области и в городе Алматы — в ночь на 16 февраля.

Одним из задержанных оказался депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. В парламенте Кыргызстана заявили, что не будут вмешиваться в дело о задержании депутата.

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