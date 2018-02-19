Жогорку Кенеш не будет вмешиваться в дело о задержании депутата в Казахстане

Спикер и парламент не будут влиять на дело о задержании депутата парламента Дамирбека Асылбека уулу в Казахстане. Казахские спецслужбы задержали 29 человек в ночь с 15 на 16 февраля, среди них оказался и кыргызский парламентарий.

Новость обновлена в 15:58

Глава пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заявил изданию «Азаттык», что и спикер Дастан Джумабеков, и остальные члены парламента не будут вмешиваться в расследование дела о задержании Дамирбека Асылбека уулу.

«Если на депутата возбуждается уголовное дело, идет расследование или суд, спикер и Жогорку Кенеш не вмешивались и вмешиваться не будут. Согласно регламенту, депутат сам несет ответственность, если будет доказана его вина», — приводит слова Нуракуна уулу «Азаттык».

В пресс-службе Генпрокуратуры Кыргызстана журналисту Kloop.kg сообщили, что в правоохранительные органы Казахстана направлен запрос об этапировании задержанного парламентария.

Парламентская фракция «Кыргызстан» провела внеочередное собрание из-за задержания их коллеги в Казахстане. Депутаты назвали сообщение о задержании Асылбека уулу «неожиданным».

«По предварительным данным есть информация, что депутат Асылбек уулу Дамирбек не имеет отношения к представленным обвинениям. Он является активным членом фракции “Кыргызстан”, он также внес огромный вклад в сферу спорта, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по спортивной борьбе», — заявили во фракции.

Глава фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сообщил изданию 24.kg, что 15 февраля депутат обратился к нему с просьбой разрешить ему выехать в Казахстан — он объяснил это необходимостью подготовки спортсменов к соревнованиям по борьбе.

«Для меня это явилось полным шоком. Он должен был курировать соревнования в Бишкеке. Я надеюсь, его задержали по ошибке. Скоро ситуация прояснится. Генеральная прокуратура работает, мы выясняем по своим каналам тоже. Уточняется, в каких межличностных отношениях он состоял с депутатами нашей фракции, кто и что знает про него», — сказал Баатырбеков.

Депутаты выразили надежду на то, что задержание Асылбека уулу будет расследовано правоохранительными органами Казахстана с соблюдением законов и без нарушений прав кыргызстанца.

В ночь с 15 на 16 февраля казахские спецслужбы провели спецоперацию по задержанию 29 человек, подозреваемых в контрабанде. Среди задержанных были четверо граждан Кыргызстана, в том числе и депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу.

18 февраля Министерство иностранных дел Казахстана направило своим кыргызским коллегам официальное подтверждение о задержании Асылбека уулу.

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