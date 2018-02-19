МИД: Граждан Кыргызстана среди погибших в авиакатастрофе в Иране нет

В Министерстве иностранных дел сообщили, что кыргызстанцев не было среди погибших в результате авиакатастрофы в центральной части Ирана. Жертвами крушения стали 66 человек.

Пассажирский самолет ATR 72 разбился в иранский провинции Исфахан 18 февраля — он принадлежал авиакомпании Aseman Airlines и летел из Тегерана в город Ясудж.

В результате крушения все шесть членов экипажа и 60 пассажиров погибли. По информации СМИ, самолет разбился на горе Дена на высоте более 400 метров — плохие погодные условия мешают поисками людей.

По теме: