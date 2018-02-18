Самолет с 60 пассажирами и шестью членами экипажа упал в горах Исфахана. Причиной авиакатастрофы называют плохую погоду.

Обновлено в 16-30.

Иранские СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что пассажирский самолет разбился недалеко от города Семиром в иранской провинции Исфахан.

На борту самолета находились минимум 60 пассажиров и шесть членов экипажа. По словам представителя авиакомпании, выживших нет.

Самолет ATR 72 принадлежал авиакомпании Aseman Airlines и летел из Тегерана в город Ясудж.

Связь с самолетом прервалась примерно через 50 минут после взлета.

Обломки самолета пока не обнаружены. Поискам мешают плохие погодные условия.

Место предполагаемого крушения находится в горах, туда отправили вертолет.