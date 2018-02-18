Мужчина пытался пронести через узбекско-кыргызскую границу полмиллиона долларов, но бросил сумку с деньгами при виде пограничников

Мужчина с сумкой, в которой были 573 280 долларов, пытался перейти границу в неположенном месте. Увидев пограничников он скрылся, оставив сумку на месте. Деньги конфисковали в пользу Узбекистана.

Неизвестный мужчина 16 февраля пытался попасть в Кыргызстан из Узбекистана. При виде пограничников, которые попросили его остановиться и показать документы мужчина бросился бежать, оставив на месте свою сумку.

В ней пограничники нашли обернутые скотчем деньги — всего 573 280 долларов. Всю сумму конфисковали в пользу государства.

«Это произошло на территории Узбекистана, насколько нам известно, самого человека не задержали, задержали сумку, в которой обнаружили валюту. Пока никакой официальной информации и запросов с узбекской стороны о совместном поиске нарушителя не было», — сказала журналисту Kloop.kg пресс-секретарь Погранслужбы Кыргызстана Гульмира Борубаева.

Узбекские пограничники продолжают поиск нарушителя, так что по-прежнему неизвестно, был ли он гражданином Кыргызстана.

По узбекскому законодательству ему грозит до восьми лет лишения свободы за контрабанду валюты.