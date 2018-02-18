Олимпиада-2018: Один из российских спортсменов пойман на допинге

На Олимпийских играх в Пхенчхане зафиксирован второй случай употребления допинга. Очередным нарушителем стал керлингист Александр Крушельницкий. Ранее он в паре со своей супругой выиграл бронзу Игр.

Международный олимпийский комитет сообщил российской делегации, что первая проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Однако, по правилам МОК, спортсмена нельзя официально обвинить в употреблении допинга до проверки пробы Б. Ее вскроют завтра в присутствии спортсмена.

Крушельницкий и его тренер все обвинения отрицают. Наставник команды Дмитрий Мельников подтвердил, что Крушельницкий ранее принимал мельдоний, но перестал, как только тот попал в список запрещенных препаратов в 2016 году.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Это первая олимпийская медаль российской сборной в керлинге.

Ранее Олимпийский комитет России был отстранен из-за систематического употребления допинга спортсменами. На Олимпийских играх в Пхенчхане запрещена символика страны, а сборная официально называется Олимпийские атлеты из России.

В Южную Корею российские спортсмены попали по специальным приглашениям МОК. Их получили только те, кто ранее никогда не был пойман на употреблении запрещенных препаратов.

На Играх-2018 это уже не первый случай нарушения антидопинговых правил. Японский конькобежец Кэя Сато также провалил допинг-тест. В его крови был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид.

Тогда спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил спортсмена от соревнований и попросил его покинуть олимпийскую деревню.

Сато заявил, что допинг он никогда не употреблял и уверен, что абсолютно чист. Однако, с решением CAS японец спорить не стал, дабы не отвлекать сборную от соревнований.

Какие санкции грозят россиянам в случае, если вторая проба также окажется положительной — пока неизвестно.