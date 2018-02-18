Сорвавшегося со скалы в Ала-Арче альпиниста нашли мертвым на третий день поисков

Спасатели МЧС нашли тело литовского альпиниста Салиуса Сайкаускаса, сорвавшегося со скалы 15 февраля.

Пресс-секретарь МЧС Эльмира Шерипова сообщила Kloop.kg, что примерно в 13:30 у подножья вершины «Свободная Корея» нашли тело литовского альпиниста Салиуса Сайкаускаса.

«Нашли тело, он погиб», — сказала она.

Альпинисты Салиус Сайкаускас и Алис Кейскас Крупский сорвались со скалы 15 февраля недалеко от хижины Рацека, расположенной у подножья Ак-Сайского ледника.

«К нам обратились 16 февраля, после чего были выдвинуты спасатели. 17 февраля первого альпиниста забрали с хижины Рацека на вертолете, он туда добрался сам и сообщил о случившемся», — сказала Эльмира Шерипова

У Алиса Кейскаса Крупского зафиксировали перелом ноги, он госпитализирован, его состояние стабильное.

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