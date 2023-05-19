Глава общественного фонда «Дари добро» Долкунжан Илахунов расскзал, что волонтеры и неравнодушные граждане оказали помощь туристам из России, Беларуси и Франции, чье имущество сгорело во время задержания вооруженного мужчины в селе Дмитриевка Чуйской области.

По его словам, граждане собрали и передали пострадавшим туристам 50 тысяч сомов, четыре телефона, одежду, обувь и продукты.

«Мэрия города Кант заселила их в общежитие. В каждой комнате по четыре человека. Все чисто, мягко. Трёхразовое питание», — написал Илахунов.

Туристы поблагодарили граждан за помощь.

«Спецоперацию» по задержанию вооруженного мужчины сотрудники МВД и ГКНБ провели 17 мая в селе Дмитриевка Чуйской области. По данным МВД, спецотряд застрелил мужчину, утверждая, что он был террористом. В результате перестрелки были ранены два силовика.

Позже стало известно, что пострадавшие туристы проживали во второй половине дома, в котором убили подозреваемого. По их словам, из-за пожара во время перестрелки сгорело все их имущество, в том числе деньги и банковские карты.

Хозяева дома рассказали журналистам, что по виду мужчины нельзя было определить, что он преступник, поэтому ему спокойно сдали жильё. Они добавили, что из-за одного человека в дом бросили целых четыре гранаты.