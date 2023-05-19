Активиста Атая Бейшенбека, который содержался в СИЗО-1 в рамках Кемпир-Абадского дела, перевели в штрафной изолятор. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Служба исполнения наказаний (СИН).

По данным СИН, причина перевода в том, что у активиста во время обыска нашли мобильный телефон.

«Согласно закону “О порядке и условиях содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”, в отношении подозреваемых и осужденных, использующих или хранящих запрещенные вещи, применяются меры руководством учреждения», – говорится в сообщении СИН.

В СИН отметили, что ранее в декабре 2022 года во время обысков у активиста уже находили телефон – тогда ему вынесли выговор.

Блогер и гражданский активист Атай Бейшенбек принимал активное участие в митингах гражданского общества — против коррупции, за свободу слова и других.

В середине октября 2022 года активист сообщил об угрозах главы пресс-службы администрации президента Дайырбека Орунбекова через WhatsApp. Сам Орунбеков отрицал угрозы и говорил, что лишь хотел «предупредить» Бейшенбека.

Несмотря на это, активист продолжал критиковать власти в социальных сетях, в том числе и передачу Кемпир-Абада Узбекистану. Его вместе с другими активистами, политиками и правозащитниками задержали 23 октября, хотя Бейшенбек не раз говорил, что не состоял в комитете защиты Кемпир-Абада.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года силовики задержали около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Все задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду.

Задержания активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.