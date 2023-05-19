Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест главу Венгерско-Кыргызского фонда Темирбека Эркинова. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Суд принял решение 17 мая по прошению следователя ГКНБ. Эркинова задержали в начале мая, тогда же по решению суда его заключили под стражу.

В суде не уточнили, в чем именно его обвиняют, однако ранее СМИ сообщали, что Эркинов проходит фигурантом по делу о коррупции.

Темирбек Эркинов занял пост председателя правления Венгерско-Кыргызского фонда развития в сентябре 2021 года.

Сам фонд начал свою работу в ноябре того же года. Главной целью организации было финансирование проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана. Уставной капитал фонда составлял $50 млн.

Кроме того, Эркинов является советником главы Кабмина Акылбека Жапарова.