Кыргызстан получит от Китая безвозмездную помощь в виде гранта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

По информации ведомства, помощь Китай выделит по соглашению между Кабинетом министров Кыргызстана и Правительством Китая, которое подписали 18 мая министр экономики Данияр Амангельдиев и член Государственного совета Китая Цинь Ган.

В ведомстве сообщили, что грант выделят для реализации приоритетных проектов по технико-экономическому сотрудничеству между странами.

В интервью изданию 24.kg Амангельдиев рассказал, что речь идет о сумме в $42 млн, а проекты, на которые потратят средства, определит Кабмин.

Кыргызстан не первый раз получает от Китая безвозмездный грант. В мае 2021 года Китай решил выделить $54 млн для поддержки экономики, в январе 2022 года сообщалось, что Кыргызстан получит от Китая два гранта в размере 13 млрд сомов на финансирование социально-экономических и инфраструктурных проектов.

Кроме этого в феврале 2023 года власти закупили 100 единиц спецтехники за счет китайского гранта.