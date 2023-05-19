Депутатка Надира Нарматова заявила, что не выступает против выплаты умершему прокурору, однако, по ее мнению сумма выплат должна быть не такой большой. Об этом она заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, они хорошо знают закон, по которому работнику, погибшему во время рабочего процесса выплачивают компенсацию. Депутатка отметила, что она и депутатка Камила Талиева ранее удивились только сумме, которую выплатили прокурору из бюджета.

«Мы удивились сумме в 21 млн 699 тысяч сомов. Удивились тому, что работники правоохранительных органов создали себе возможности в своей области. Потому что те, кто работают в судебной сфере и в прокуратуре, выходя на пенсию, не доходя до 63 лет, забирают зарплату за весь год. Это как поощрение. Мы удивились этому и сказали, что так нельзя», — отметила депутатка.

По ее словам, сотрудникам госорганов нужно выплачивать компенсации, но не миллионами.

«Нужно же следить за экономным расходом бюджета. Рядовые рабочие выходят на пенсию, получая зарплату за год. Но это не миллионы сомов. […] Мы не выступаем против умершего прокурора. Мы удивлены тому, что правоохранительные органы написали закон под себя. Из-за того, что мы сказали правду, на нас наезжают. Называют нас необразованными и непонимающими. Но мы все понимаем. Необходимо внести изменения в закон. Надо помогать, но не миллионами же», — возмутилась Нарматова.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша стало известно, что семье погибшего прокурора Чаткальского района выплатят 21,7 млн сомов. Такая сумма страховой выплаты возмутила депутаток Жогорку Кенеша Надиру Нарматову и Камиллу Талиеву. По их словам, в госбюджете и так не хватает средств.

Замгенпрокурора Умуткан Конкубаева пояснила, что если прокурор погиб при выполнении должностных обязанностей, его семье выплачивается единовременная выплата в размере средней зарплаты погибшего за 20 лет. Конкубаева пояснила, что такая сумма предусмотрела законом «О прокуратуре».