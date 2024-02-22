Во время заседания парламента депутат Дастан Бекешев обратился к авторке закона об иноагентах Нарматовой и спросил о ее здании в Оше.

«Журналисты пишут, что Надира Азимовна сама является иностранным агентом, так как ее здание сдается генконсульству России. Это правда или нет?» — cпросил Бекешев.

Надира Нарматова ответила:

— Если вы хотите задать свой щекотливый вопрос и получаете удовольствие от этого, то тогда послушайте. Этот закон не касается моей личной жизни. Если бы приняли его 10 лет назад, не было бы тех, кто задает такие вопросы, в государстве не было бы предателей. […] Почему у нашего государства нет права контролировать таких людей как вы, которых спонсирует запад? […] Я сдала в аренду это здание как обычный гражданин. Его арендует генконсульство России в рамках закона. Наш договор зарегистрирован в госрегистре, нотариально заверен и это не относится к НПО, я как гражданка КР имею права сдавать в аренду кому хочу.

Дастан Бекешев в ответ добавил, что в законопроекте «Об НКО» неправительственная организация или человек будут считаться «иностранными представителями» независимо от того, какой страной они финансируются.

Издание «ПолитКлиника» в 2022 году выпустило расследование о том, что здание, где располагается российское консульство в Оше, принадлежит депутатке Надире Нарматовой. Журналисты выяснили, что российское консульство арендует здание с 2009 года.

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Поправки в закон об НКО, инициированные Нарматовой, назвали законом об «иноагентах», так как он во многом идентичен аналогичному закону, действующему в России. В основном законопроект принуждает некоммерческие организации регистрироваться «иностранными представителями» и предоставляет госорганам право вмешиваться в их внутренние дела.