Экс-таможенника Замирбека Карашева отпустили под подписку о невыезде. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека.



12 января судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ и изменил Карашеву меру пресечения. По данным суда, экс-таможенник возместил 18 млн 895 тысяч сомов ущерба.

Карашева задержали в октябре 2023 года. Тогда сообщалось, что ему предъявлено обвинение по статье «Пособничество в незаконном лишении свободы» совершенное организованной группой и в составе преступного сообщества (ст. 41 ч. 4 — ст. 169 ч. 3 п. 2,3) УК КР.

Впервые имя Карашева всплывает в документах за 2011 год: он значился замглавы Таможенной службы Ошской области. Его прямым начальником был Райымбек Матраимов, которого в 2021 году признали виновным в коррупции. Также сам Матраимов признался в коррупции и выплатил 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет. Сейчас Матраимов объявлен в розыск.

В последующие годы Карашев занимал несколько высоких должностей: руководил таможней Ошской области (в 2017 году), а также был замглавы и главой таможенной службы в международном аэропорту Бишкека.

В октябре 2019 года он продвинулся по карьерной лестнице еще выше, став замглавы Таможенной службы Кыргызстана – эту же должность когда-то занимал Матраимов. В апреле 2021 года Карашев заявил, что на таможне нет коррупции, а есть человеческий фактор. В том же месяце его уволили.

В июне 2021 года «Клооп», OCCRP и Bellingcat опубликовали расследование про Карашева — оказалось, что его семья довольно близка с семьей его предшественника Райымбека Матраимова. Их объединял роскошный образ жизни, несмотря на небольшую зарплату госслужащего.

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