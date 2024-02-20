Президент Садыр Жапаров сообщил, что государство само будет разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол без участия каких-либо частных компаний. Об этом он объявил 19 февраля на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

По словам главы государства, благодаря этому появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны.

«Появится второй Кумтор. Местные власти выйдут из дотаций, в республиканский бюджет будут поступать налоги и 100% прибыли останется в Кыргызстане. Тем самым и народ будет богатеть», — отметил Жапаров.

Президент заявил, что если бы месторождение продолжила разрабатывать частная компания, то всю прибыль получала бы только она.

«В прошлом году мы отозвали лицензию у компании [«ЮрАзия в Кыргызстане»] и передали ее государству. Как мы сейчас разрабатываем Кумтор, так и Кызыл-Омпол будем зарабатывать на 100% сами», — сказал Жапаров.

Отвечая на вопросы местных жителей, он сообщил, что если работы на месторождении Кызыл-Омпол начнутся, то власти отменят мораторий на разработку урановых и ториевых месторождений.

«Разработка не начнется сразу же. Мы еще раз будем думать до того, как принять решение», — добавил президент.

Эксперт Эсенжан Мусурманкулов, который также присутствовал на встрече, считает, что называть Кызыл-Омпол урановым месторождением некорректно, так как там мало урана. По данным администрации президента, месторождение содержит около 14,7 млн тонн руды. Из них 95% составляет титаномагнетит, 3% – фосфор, 2% – цирконий, 0,22% – торий и 0,17% – уран.

Согласно распространенному пресс-службой президента видео, присутствовавшие на встрече с главой государства местные жители поддержали разработку месторождения, и никто из них не выступил против.

Разработка Кызыл-Омпола обсуждалась еще в апреле 2019 года. В это время в Иссык-Кульской области и в Бишкеке прошли акции протеста против добычи там урана. В декабре того же года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в КР».

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