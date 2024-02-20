Депутат Марлен Маматалиев инициировал законопроект, направленный на защиту женщин и девочек, подвергшихся семейному и другим видам гендерного насилия. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно нему, предлагается ввести уголовную ответственность (исправительные работы, штраф или лишение свободы до двух лет) за принуждение потерпевшей к примирению путем шантажа, угроз или применения насилия.

За то же принуждение, но по статьям об изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, семейном насилии, похищении с целью вступления в брак, предлагается лишать свободы до пяти лет. Также на пять лет, согласно законопроекту, за принуждение могут посадить сотрудников милиции, ведущих дело.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за попытку смягчить обвинение.

«В Кыргызстане распространена практика прекращения дел за примирением сторон, несмотря на увеличение общего количества гендерных преступлений. По оценкам экспертов, подача заявления потерпевшими происходит под давлением отдельных родственников и представителей местных сообществ, а также сотрудников милиции», — говорится в справке-обосновании.

Насилие в отношении женщин в Кыргызстане

В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии и Кыргызстан занял 95-место среди 177 стран.

В стране девочек насильно похищают, насилуют и убивают, чтобы заставить их вступить в брак. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.