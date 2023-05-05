Председателя правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбека Эркинова заключили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял 4 мая Первомайский райсуд Бишкека.

Согласно решению суда, Эркинов будет находиться под стражей до 3 июля. В суде не уточнили, в чем именно его обвиняют, однако ранее СМИ сообщали, что Эркинов проходит фигурантом по делу о коррупции.

Темирбек Эркинов занял пост председателя правления Венгерско-Кыргызского фонда развития в сентябре 2021 года. Сам фонд начал свою работу в ноябре того же года. Главной целью организации было финансирование проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана. Уставной капитал фонда составлял $50 млн.

Кроме того, Эркинов является советников главы Кабмина Акылбека Жапарова.