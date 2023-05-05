Основательница и глава проекта против гендерного насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко временно уехала из Узбекистана из-за анонимных угроз убийством. Об этом правозащитница сообщила в своих соцсетях.

Она рассказала, что после полученных угроз у нее начались проблемы со здоровьем, ей пришлось обратиться к психологу, который посоветовал ей покинуть страну. По ее словам, ей было страшно оставаться в Ташкенте.

«Заходила и на расстоянии осматривала каждый закоулок, держа в руке ключ острием наружу. По лестнице спускалась и поднималась пешком без лифта. Попросила мужа сделать свет в нашей части площадки, навесить замок на общую дверь», — написала Матвиенко.

Сейчас правозащитница находится в Грузии. По ее словам, она намерена вернуться в Узбекистан после того, как минует опасность. Кроме того, правоохранительные органы проверяют сообщения с угрозами, которые получила Матвиенко.

При этом правозащитница заявила, что несмотря на ее временный отъезд, проект Nemolchi.uz продолжит освещать проблемы женщин в Узбекистане, которые подвергаются домашнему и сексуализированному насилию.

Кроме того, Матвиенко активно участвовала в подготовке законопроекта о криминализации домашнего насилия в Узбекистане.