ГКНБ 18 мая задержал и водворил в ИВС ряд бывших и действующих чиновников в Таласской области. Дело возбудили по статье «Злоупотребление должностным положением», сообщает пресс-служба Госкомитета.

Сообщается, что задержанные заключили заведомо невыгодный контракт на строительство швейной фабрики в Таласе и незаконно перечислили 25 млн сомов на счет строительной компании «Ника KG». ГКНБ подозревает, что чиновники получили «откат» из этой суммы.

«ГКНБ привлек квалифицированных специалистов Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабмине для проведения сравнительного анализа проектно-сметной документации. В результате были выявлены отклонения от проекта фактически выполненных работ на начальном этапе строительства в размере более 7 млн сомов», — сообщили в спецслужбе.

Среди задержанных:

бывший полпред президента в Таласской области Н.Б.Н.;

бывший мэр Таласа Ш.А.А.;

директор Фонда развития Таласской области Т.Э.Т.;

бывший начальник Таласского областного управления строительства и инженерной инфраструктуры С.С.О.:

представитель ОсОО «Ника KG», А.у.А.

Авторка: Аделя Жуманалиева.