Госкомитет нацбезопасности с поличным при получении взятки в 1 млн сомов задержал генерального директора государственного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

«Гендиректор, состоявший в сговоре с другими лицами, получил в качестве взятки 20% доли в нефтедобывающей компании. Оформил долю на аффилированных подставных лиц, после чего продолжил вымогать средства в размере 2,5 млн сомов у инвесторов», – сообщили в ГКНБ.

По данным комитета, мужчина грозился лишить инвесторов лицензии на разработку некоторых месторождений. Какое именно госпредприятие возглавляет задержанный не сообщается.

Сообщается, что ГКНБ также задержал второго фигуранта уголовного дела. Обоих мужчин водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.