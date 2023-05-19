Президент Садыр Жапаров на саммите «Центральная Азия – Китай» в городе Сиань заявил, что Кыргызстан с момента обретения независимости придерживается миролюбивой политики и конструктивно решает вопросы пограничного урегулирования. Об этом сообщили на сайте президента.

Жапаров отметил, что Кыргызстан успешно завершил делимитацию и демаркацию границ с Китаем и Узбекистаном.

«Совместно с Узбекистаном успешно завершили вопрос делимитации границы. Сейчас с узбекскими коллегами активно работаем, чтобы завершить демаркацию границы. В таком же ключе, в духе дружбы и добрососедства мы настроены вести работу с Таджикистаном», – сказал президент Жапаров.

Ранее президент уже высказывался по решению приграничного вопроса с Таджикистаном. В апреле он сказал, что по приграничному вопросу уже «есть сдвиги», но признал, что «они продвигаются очень медленно».

«Если учесть интересы обеих стран и оба государства согласятся на новую линию границы, то по участкам осталось работы на месяц. Но к сожалению, когда речь касается определенных участков, наши соседи предлагают решить этот вопрос с картой 1924 года. Поэтому процесс останавливается. Но на самом деле предложение о решении проблемы на карте 1924 года не подходит ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Так как в 1924 году ни мы, ни они не были отдельными государствами», — сказал Жапаров.

В ноябре прошлого года глава страны говорил, что кыргызские власти намерены решить все приграничные вопросы с Таджикистаном до нового 2023 года. Однако этого не произошло.

Вопросы по спорным участкам госграницы Кыргызстана и Таджикистана остаются нерешенными уже многие годы. Из-за чего на границе двух стран возникают конфликты.